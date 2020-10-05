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Dalya Müslüm, terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yeri göstermiş Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün, terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 27 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği ve 127 örgüt mensubunu da teşhis ettiği öğrenildi

İHA

Dalya Müslüm, terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yeri göstermiş Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün, terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 27 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği ve 127 örgüt mensubunu da teşhis ettiği öğrenildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün, terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 27 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği ve 127 örgüt mensubunu da teşhis ettiği öğrenildi.
Müslüm hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müslüm hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirine bırakıldı. Dalya Mahmut Müslüm'ün 2013 yılında örgüte katıldığı, ilk olarak Suriye'nin Karaçok bölgesinde sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiği belirtilen iddianamede, daha sonra başta terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığını dile getirdiği görüldü. İddianamede, Dalya Mahmut Müslüm'ün ikna çalışmalarıyla teslim olmasının sağlandığı da belirtildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiş
Teslim olduktan sonra Müslüm'ün ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediğinin belirtildiği iddianamede, "Müslüm, terör örgütü içerisinde bulunduğu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yönelik bir eylemi olmadığını, gerçekleştirilecek bir eyleme katılmadığını, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığını, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği, verdiği bilgilerin yapılan araştırmalar sonucunda doğru olduğu anlaşılmış olup, şüphelinin beyanında da belirttiği gibi katılmış olduğu bir eylemi tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Örgütün bulunduğu 26 yerin koordinatlarını harita üzerinden gösterdi
Müslüm'ün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Bu örgüt mensuplarının genellikle yanında görev yaptığı ve terör örgütüne haiz üst düzey örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır. Müslüm'ün ifadesindeki ve teşhis ettiği fotoğraflardaki şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma bulunanların soruşturma dosyalarına şüpheliye ait ifade ve teşhis tutanakları gönderilmiştir. Haklarında soruşturma bulunmayan şahıslarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulmuştur. Sanık eli kanlı terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdi."
Müslüm, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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