Köydeki engelli çocuklar unutulmadı

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Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, Dünya Çocuk Günü'nde köydeki engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, pandemiden dolayı Dünya Çocuk Günü'nün kutlama etkinliği yapamadıklarını belirterek, "Ancak farkındalık oluşturmak amacıyla köylerde yaşayan engelli çocuklarımızı, Bakanlığımızın 'Engelli çocuklarla buluşma projesi' kapsamında ziyaret ettik. Proje kapsamında Mersin merkez beldelerinde engelli çocuklarımızı ziyaretimiz devam edecektir. Amacımız onlarla birlikteliğimizi pekiştirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmektir" dedi.

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