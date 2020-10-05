Dünya Çocuk Günü'nde sembolik kutlama

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, bu yıl Dünya Çocuk Günü'nü pandemi nedeniyle sosyal mesafe gözeterek sade bir şekilde sembolik olarak kutladı.

Atatürk Evi önünde sosyal mesafe gözeterek bir araya gelen Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, hep birlikte fotoğraf çektirdi. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Bu yıl Dünya Çocuk Günü'nü pandemi nedeniyle sosyal mesafe gözeterek kısıtlı kutluyoruz. Amacımız her koşulda çocuklarımızı hatırlamak ve onların temel hakları ve beklentilerini savunmaktır. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın gününü kutluyoruz" dedi.

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