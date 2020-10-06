16 yaşındaki oğulları öldürülen aile: Katil en ağır cezayı alsın



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, yaklaşık 1 ay önce tartıştığı Şehmus Y. (25) tarafından başkasının tabancasıyla vurularak, öldürülen lise öğrencisi Serhat'ın (16) mezarı başında gözyaşı döken annesi Sebiha (35) ve babası Cafer (42) Sayın, cinayetle ilgisi olan ya da olanların en ağır cezayı almalarını istedi.

Olay, 14 Eylül'de, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektronik eşya satılan iş yerinde çalışan Şehmus Y. ile Serhat Sayın'ın ağabeyi Yakup Sayın (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Serhat Sayın, Şehmus Y.'nin iş yerinin önüne giderek, konuşmak için parka çağırdı. Bunun üzerine Şehmus Y., iş yerindeki çekmeceden başkasına ait tabancayı alıp, Sayın'ın arkasından parka gitti. Burada ikili arasında devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

4 KEZ ATEŞ ETTİ

Şehmus Y., kavgada belinden çıkardığı tabancayla Serhat Sayın'a ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Sayın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Sayın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyen Şehmus Y. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmus Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'SİLAHIN SAHİBİ NEDEN DIŞARIDA?'

Serhat Sayın'ın mezarını ziyaret eden babası Cafer Sayın ve annesi Sebiha Sayın, gözyaşı döktü. Baba Sayın, oğlunun katilinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü belirten Sayın, "Oğlum sokak ortasında öldürüldü. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Silahın sahibi neden dışarıda geziyor? Sosyal medyada atılan mesaj nedeniyle kavga etmişler. Hepsinden şikayetçiyiz. En ağır cezayı alsınlar. Oğlum mahallede çok sevilen, çalışkan bir çocuktu" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUM'

Anne Sabiha Sayın ise oğlunun cinayetinin aydınlatılmasını istedi. Cinayetle ilgisi olanların en ağır cezayı almasını isteyen Sayın, "Silahın sahibi neden tutuklanmıyor? Arkadaşlarına sesleniyorum; oğlumu neden vurdu, söylesinler. Olayda parmağı olan herkes hak ettiği cezayı alsın" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2020-10-06 09:52:07



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