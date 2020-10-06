Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli, polisin takibiyle suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde torbacı tabir edilen bir kişinin uyuşturucu sattığı istihbaratını aldı. Kimliği saptanan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu Veyselli Mahallesi'nde motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaparken yakalanıp, gözaltına alındı. Motosiklette yapılan aramada aramada taşıma çantasına zulalanmış 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mustafa ERCAN

2020-10-06 09:54:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.