Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde baz istasyonlardan elektrikli ve elektronik cihazları çalan 3 şüpheli, yakalandı.
Tarsus ilçesindeki baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Karakütük Mahallesi'ne kontrol amacıyla giden ekipler, baz istasyonuna bir araçla gelen 3 kişinin olduğunu gördü. Jandarma ekiplerini fark eden 3 şüpheli, araca binip ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Ekipler de şüphelilerin peşine düştü. Kovalamacayla araç durdurularak 3 şüpheli gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin yol kenarına attıkları çalıntı 20 akü, 150 metre kablo, 2 güç kaynağı ve 1 bilgisayara da el konuldu.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Mustafa ERCAN
2020-10-06 10:00:57
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