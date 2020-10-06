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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük satranççılar madalya sevincini Başkan Tarhan’la paylaştı

İHA

Küçük satranççılar madalya sevincini Başkan Tarhan’la paylaştı

Bu yıl ilk kez katıldığı Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvasında U18 genel ikincisi ve U12 kızlar üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin genç sporcuları, madalya sevinçlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la paylaştı.
Başarılı sporcular, Başkan Tarhan’ı ziyaret etti. Genç satranççılar, Kulüp Başkan Yardımcısı Başak Soycan, antrenör Remzi Küçük ve aileleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, turnuvada kazandıkları kupa ve madalyaları Başkan Tarhan’a takdim ettiler.

“Mersin’i gururla temsil edecek kulüplerden birisi olacağız”
Mersin Satranç Merkezinde yapılan turnuvada genç satranççıların U18 genel ikincisi, 12 yaş altı kızlarda da üçüncüsü olduğu bilgisini veren satranç antrenörü Remzi Küçük, korona virüs sürecinin turnuvaların geleceğiyle ilgili sıkıntılara neden olduğunu ifade etti. Korona virüsün olumsuz etkisinin satranç sporunu da etkilediğini belirten Küçük, “Çok önemli bir başarı kazanan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcuları, pandemi süreci uygun olması durumunda Mersin’i temsil edecek kulüplerden birisi olacak” dedi.

“Sadece Mersin’de değil, Türkiye genelinde marka olmak için çalışıyoruz”
13 sporcu ile katıldıkları turnuvada kazandıkları başarının önemli olduğunun altını çizen Kulüp Başkan Yardımcısı Başak Soycan da “Bizlere her zaman koşulsuz destek veren, sporcularımızı moral motivasyon açısından da katkı sunan başkanımızın karşısına kupa ve madalyalarımızla çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Her dalda olduğu gibi satranç alanında da sadece Mersin’de değil, Türkiye genelinde marka olmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Onlar başardıkça bizler geleceğe daha umutla bakabiliyoruz”
Başkan Tarhan ise genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün başarılarıyla gururlandırmaya devam ettiğini vurguladı. Tarhan, "Sporda başarı kazanan tüm sporcularımızın önünü açmak, bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Elbette ki, sporcularımız, kazandıkları her başarıda kentimiz ve belediyemizin adını ulusal ve uluslararası arenalarda gururla duyuruyorlar. Onlar başardıkça bizler geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli kurslarımızla Mersin’de örnek çalışmalara imza atıyoruz. Kurslarımız aralıksız sürecek. Mezitli’de yaşayan çocuk ve yetişkinlerin yıl boyunca kurslarımızdan faydalanmalarına imkan sağlamak istiyoruz. Satranç kurslarımız sayesinde başarılı öğrencilerimizin çıkmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Tarhan, genç sporcularla önümüzdeki günlerde yemekte bir araya gelme sözü de verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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