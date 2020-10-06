Mersin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-10 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümü nedeniyle eylem ve etkinliklerde bulunulacağı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle merkez Toroslar ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde silahlı olarak faaliyette bulanan 1 kişi ile örgüt adına 'milis/işbirlikçi' faaliyetlerinde bulunan ve sosyal medya hesaplarında propaganda yapan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı´na getirilerek, sorgulanmaya başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-06 12:40:05



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