ME'nün deneyimi, online eğitimlerle Türkiye'ye taşındı

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) tarafından, pandemi sürecinde online olarak çeşitli kurslar ve eğitimler verildiği bildirildi.

Mersin Üniversitesi ile kent arasında köprü olan Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM), Mersin Üniversitesi’nin deneyimli ve uzman akademik kadrosuyla tüm Mersin’e hizmet vermeyi sürdürüyor.

MEÜSEM, Covid19 pandemisi sürecinde ise geniş eğitim yelpazesiyle online eğitim yöntemiyle bu deneyimi ülke geneline taşıdı. Farklı illerden çok sayıda katılımcı MEÜSEM eğitimlerine katılarak belge aldı. Bu süreçte katılımcılara uygun ücretlerle ve uzaktan eğitim yöntemiyle, mayıs ayında elektrik elektronik mühendislerine 56 saatlik sertifikalı 'Elektrik makineleri kursu', 7 Eylül 2 Kasım tarihleri arasında 'YDS soru taktikleri modülü', hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda 631 Temmuz tarihleri arasında 56 saatlik sertifikalı 'Hasta işlemleri ve kabul elemanı sertifikasyon programı, tıbbi sekreterlik', 28 Eylül30 Ekim tarihleri arasında 'İş İngilizcesi', elektrik elektronik mühendislerine ve adaylarına 17 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 56 saatlik sertifikalı 'Yüksek gerilim tekniği' ve 20 Temmuz16 Ağustos 'Güç sistemleri analizi kursu', 1425 Eylül tarihleri arasındaysa 'Temel düzey uygulamalı istatistik eğitimleri' verildi.

Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, dünya genelinde salgın hastalık olan Covid19 sürecinde eğitim hizmetlerine online uzaktan eğitim yoluyla devam ettiklerini açıkladı. Kadızade, yerel yönetimlerde görev yapmakta olan idarecilere, kamu ve özel sektörde yönetici pozisyonunda görev yapmakta olan yöneticilere ve yönetici adaylarına yönelik Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Saygın tarafından 56 saatlik sertifikalı 'Profesyonel yönetici geliştirme programı’na ve 2020 yılı için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylara yönelik Dr. Öğr. Üyesi Özge Kutlu Demir tarafından '2020 YÖKDİL İngilizce dilbilgisi soru taktikleri modülü' eğitimlerine tüm katılımcıları davet etti.

Kadızade, bu süreçte çocukları da unutmadıklarını, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik açık alanda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde 1031 Ekim 2020 tarihleri arasında Doç. Dr. Emrah Uysal tarafından 'resim kursu' verileceğini söyledi.

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