Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim etti

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyyar satıcı Hakan Çalıcı (34), yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.

Bir süre önce işten çıkartıldıktan sonra tablada humus satarak geçimini sağlayan Hakan Çalıcı, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada etrafa saçılmış paraları gördü. Çalıcı, toplam bin 260 lira olan parayı yerden toplayıp, mahalle muhtarı İmadettin Söyleme'ye teslim etti. Çalıcı'nın yaptığı bu davranışın örnek olması gerektiğini vurgulayan ve kendisine teşekkür eden Söyleme ise parayı, sahibinin bulunması için jandarmaya teslim etti.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-10-07 09:49:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.