Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'nde fıstık çamı fidanlarının dikildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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