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Serebral palsi hastası çocuklar özel bir gün yaşadı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu

İHA

Serebral palsi hastası çocuklar özel bir gün yaşadı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu. Ata binen, seramik boyayan 5 serebral palsi hastası çocuk, özel ve eğlenceli bir gün yaşadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya Ranch Güzel Atlar ve Binicilik Kulübünde at binme etkinliğinde bir araya gelen serebral palsili çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi. Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci) hastalığı olan çocuklar hem akranlarıyla sosyalleşti hem de temiz havanın tadını çıkardı.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen birçok etkinlikle zihinsel ve bedensel engeli olan özel bireyler hem sosyalleşiyor hem de gelişimlerine katkı sunuluyor. Bu kapsamda çeşitli hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmalarına imza atan Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde 5 serebral palsili çocuğu ve ailelerini bir araya getirdi. Merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde yer alan binicilik kulübünde hayatlarında ilk kez ata binen çocuklar hem eğlendi hem de özgüvenlerini artırıcı bir deneyim yaşadı. Büyükşehir ekipleri ve etkinliğe katılan aileler filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen, aynı zamanda serebral palsinin rengi olan yeşil kıyafetler giyerek hastalığın önemine dikkat çekti.
At binme etkinliğinden sonra yorulan çocuklar dinlendikten sonra pasta üfledi. İnce motor becerileri yaşıtlarına göre daha zayıf olan çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin seramik öğretmeni eşliğinde seramik vazoları yeşile boyadı ve çiçek dikti.

“Serebral palsili çocuklarımızın her zaman yanındayız”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde fizyoterapist olarak görev yapan Bilge Yıldırım, “At binmek çocuklar için çok önemli. Hem sosyalleşmelerini hem hayvanlarla etkileşimin artmasını sağlıyor hem de iletişimlerini güçlendiriyor. Serebral palsili çocuklarımızın ince motorları zayıf olduğu için seramik öğretmenimizle birlikte el sanatları etkinliği yapıyorlar. Serebral palsili çocuklarımızın her zaman yanındayız. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

“Çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu oldu”
Esma Pendir de Engelsiz Yaşam Merkezine kayıtlı olan kızı Emine Miray ile etkinliğe katıldığını dile getirerek, “Çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu oldu. Serebral palsili çocuklar için atların faydalı olduğunu söylüyorlar. Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklarla çok ilgileniyor. İnşallah bu etkinlikler devam eder” diye konuştu.
Feride Aslan, oğlu Ulaş Çınar’a 1 yaşında serebral palsi teşhisi konduğunu ve o tarihten beri eğitim gördüğünü söyledi. 2 yıldır oğlunun Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gördüğünü belirten Aslan, “Belediye’nin düzenlemiş olduğu at binme etkinliğine geldik. Büyükşehir Belediyesine ve yardımcı olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Hastalığın önlenebilirliğinin üzerinde durmak gerekiyor”
Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Okuyaz ise serebral palsiyi kas ve eklemleri önemli ölçüde etkileyen ve zihinsel geriliğe neden olabilen bir sinir sistemi hastalığı olarak tanımladı. Serebral palsi hastalığının nedenlerini gebelik öncesi, gebelik dönemi, doğum sırasında ve doğum sonrası oluşan nedenler olarak sınıflandıran Prof. Dr. Okuyaz, nedenleri bilmenin hastalığı önlemede çok önemli olduğunu ifade etti. Okuyaz, şöyle devam etti:
“Önlenebilirliğinin üzerinde durmak gerekiyor, çünkü serebral palsi bir ömür boyu hem çocuğu hem aileyi hem de tüm toplumu etkileyen bir hastalık. İyi bir gebelik bakımı sağlanırsa çocuğun anne karnında daha sağlıklı büyümesi, gelişmesi yani bebeğin daha sağlıklı olması sağlanabilir. Zamanında ve düzgün bir doğum yapılabilirse bebek sağlıklı bir ortamda doğar ve gerekirse yeni doğan bakım ünitesine alınırsa serebral palsi önlenebilir, azaltılabilir. İlk 46 ay arasındaki dokunuşlar, konuşma, çevrenin zenginleştirilmesi, fizyoterapist yaklaşımlarıyla çocuklar çok daha iyi hale getirilebilir, çünkü bebek kendi beynini yeniden onarma kabiliyetine sahiptir. Hem erken müdahale merkezlerinin çoğalması hem de serebral palsi bakımında fizyoterapistlerin, fizik tedavi uzmanlarının, çocuk nöroloji uzmanlarının çoğalması ile hastalığın azaltılması, önlenmesi mümkün olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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