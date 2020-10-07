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AKİB'in, yeni normalde en yüksek ihracatı eylülde Akdeniz İhracatçı Birlikleri, eylül ayında 924,16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştidi AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz: "Son iki aylık performans artışımız ülke ortalamasının üzerinde"

İHA

AKİB'in, yeni normalde en yüksek ihracatı eylülde Akdeniz İhracatçı Birlikleri, eylül ayında 924,16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştidi AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz: "Son iki aylık performans artışımız ülke ortalamasının üzerinde"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), eylül ayında 924,16 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 birlikten 5’inde dış satımını artırma başarısı gösterdi. AKİB’in eylül ayında en fazla ihracat artışı yakaladığı ülkeler ABD, İspanya ve Hollanda oldu. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Covid19 salgını sürecinde haziran ayından itibaren başlayan yeni normalde en yüksek ihracat rakamına eylül ayında ulaştık. Eylülde ağustos ayına kıyasla ihracatımızı yüzde 22,55 oranında artırdık.” dedi.
Türkiye’nin eylül ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını anımsatan AKİB Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Ülkemiz eylül ayında ağustosa göre yüzde 22,1 oranında yükseliş yakaladı. Ağustos ihracatı 754 milyon dolar olan Birliğimiz eylülde 924 milyon 166 bin dolarlık dış satıma ulaştı. Son iki aylık kıyaslamada Bölgemizin ihracat artış performansı yüzde 22,55 olarak gerçekleşti. Ülke ortalamasının 1,5 puan üzerinde artış elde ettik. Eylül ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 29, hububat bakliyatta yüzde 16, yaş meyve sebzede yüzde 16, tekstilde yüzde 12 ve mobilyada yüzde 8 artış sağladık” diye konuştu.

"Pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi ediyoruz"
Eylülde Türkiye geneli ihracattan yüzde 6,2 pay alan AKİB’in dış satımını sektörlere göre değerlendiren Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:
“Yılın dokuzuncu ayında en fazla ihracatı 240 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’miz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 233,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 16 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 95,9 milyon dolar ile üçüncü oldu. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz ihracatını yüzde 16 artırarak 89,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 8 artış ile 88 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 12 artış ile 80,6 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’miz yüzde 29 artış ile 35,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’miz ise 24,1 milyon dolar dış satıma imza attı. Korona virüs salgınının ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen eylül ayında AKİB bölgesinden ülkemize 924,16 milyon dolar döviz kazandırılmasında pay sahibi olan 17 bin 736 üyemize tek tek teşekkür ediyorum. Pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi etmeyi ve 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hedefliyoruz. Hazirandan bu yana elde ettiğimiz rakamlar bu hedefe ulaşacağımızın güçlü işaretlerini veriyor.”

"En fazla ihracat artışı ABD pazarında"
AKİB’in ana pazarlarını Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğunu, bölge ihracatçılarının ABD pazarında da günden güne güçlendiğini vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, “Eylül ayı ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en fazla dış satımı, 91,6 milyon dolar ile Irak, 66,8 milyon dolar ile İspanya ve 44,1 milyon dolar değer ile ABD’ye gerçekleştirdik. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerin başında yüzde 98 artış ile ABD yer aldı. Bunu yüzde 86 artış ile İspanya, yüzde 54 artış ve 23,6 milyon dolar ile Hollanda takip etti. Fas, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Romanya pazarlarında da dikkat çeken ihracat artışları gerçekleştirdik.” dedi.
AKİB’in eylül ayında en fazla ihracat artışı sağladığı ABD’ye yönelik dış satımı ürün gruplarına göre de değerlendiren Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:
“Hedef pazarlarımız arasında bulunan ABD’ye eylül ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün 15,9 milyon dolar değer ile mineral yağlar ve mineral yakıtlar oldu. Bunu 3,5 milyon dolar değer ile kumaş, 2,6 milyon dolar ile demir çelik mamulleri takip etti. 2020 yılının 9 ayında ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ihracat tutarı 273 milyon dolara ulaştı.”

İhracat şampiyonları listesine 83 üye girdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 18’incisi gerçekleştirilen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2019 Araştırması’nın sonuçlarına da değinen Başkan Yamanyılmaz, ihracat şampiyonları listesine AKİB’den 83 firmanın girme başarısı gösterdiğini, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin genel klasmanda 3 milyar 511 milyon dolar ile Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü firması olduğunu belirtti. TİM 1000 listesinde yer alan firmaların toplam 103 milyar dolarlık ihracatından AKİB’in 11 milyar dolarlık ihracatı ile yüzde 10,67 pay aldığını kaydeden Yamanyılmaz, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda 2018’e göre yüzde 12,38 oranında artış elde eden Birliğimiz; hububat bakliyat, demir çelik ve tekstil sektörleri ile öne çıktı. En fazla firma ile temsil edilen sektörlerden hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründen 21 firmamız, demir çelik sektöründen 14 firmamız, tekstil ve ham maddeleri sektöründen 13 firmamız listede yer aldı. AKİB’e bağlı firmalar arasında ihracatını en fazla artıran şirketleri değerlendirdiğimizde ise yüzde 93 artış yakalayıp 561,4 milyon dolar dış satıma imza atan Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. birinci sırada yer aldı. Tosçelik’in ardından yüzde 68,9 artış ve 40,18 milyon dolar ile Anı İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti ikinci, yüzde 64,6 artış 335,5 milyon dolar ile Ram Dış Ticaret A.Ş. üçüncü oldu. İhracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak, ihracatçı firmalara yol gösteren araştırmada yer bulan tüm firmaları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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