Erdemli Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol çalışmaları kapsamında, Sarıyer Mahallesinde daha önce heyelan meydana gelen yolda düzenleme yaptı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Mahallesinde daha önce heyelan meydana gelen yolda sağlıklı ulaşım için çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Arslanlı Mahallesinde de bakım çalışmaları yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede hizmet götürülmemiş noktanın kalmadığını belirterek, 7/24 çalışan ekiplerine teşekkür etti. Başkan Tollu, ilçenin her noktasında aynı anda çalışma yapılmasına rağmen faaliyetlerin aksamadan devam ettiğinin altını çizerek, kış aylarına hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.