Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 850 gram esrar ile 733 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 70 uyarıcı jel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki bir şahsın evinde arama yaptı. Aramada, 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Jandarma ve polis ekiplerin birlikte yürüttüğü bir başka çalışmada ise Şehitkerim Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada, 665 adet uyarıcı/cinsel içerikli hap ile 70 adet uyarıcı jel ele geçirilirken, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir başka şahsın ikametinde yapılan aramada da satışı ve kullanımı özel reçeteye tabi 68 adet uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap ele geçirildi.

Bu olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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