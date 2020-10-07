Mersin’de çocuklara EBA Destek Noktası

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktası açtı. Günlük en az 80 öğrencinin yararlanabileceği EBA Destek Noktasından ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

Türk Psikologlar Derneği ile bir ilki gerçekleştirerek, ‘Her ev bir okul, her annebaba öğretmendir’ sloganıyla Uzaktan Eğitim Aile Rehberi kitapçığı hazırlayan ve kent genelinde ailelere ücretsiz olarak dağıtan Yenişehir Belediyesi, uzaktan eğitim süreci ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi, uzaktan eğitim şeklinde devam edecek yeni eğitimöğretim döneminde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilere destek olmak için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası açtı.



Taleplere göre kapasite arttırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı EBA Destek Noktası ile ilgili usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan merkezden günlük en az 80 öğrenci yararlanabilecek. Taleplerin yoğunluğuna göre altyapı kapasitesi arttırılarak, daha fazla öğrenciye hizmet verilecek. Yenişehir Belediyesi, EBA Destek Noktasında eğitimlerine devam edecek öğrencilerin sağlığını da ön planda tutarak, tüm korona virüs önemlerini de titizlikle alıyor.



Başkan Özyiğit, merkezin açılışını öğrencilerle birlikte yaptı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için Yenişehir Belediyesi Akademi’de hazırlanan EBA Destek Noktasının açılışını öğrencilerle birlikte yaptı. Başkan Özyiğit, tam donanımlı EBA Destek Noktasından yararlanan öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla bir süre vakit geçirdi.



“Pandemi bizi engelleyemeyecek”

Burada bir açıklama yapan Başkan Özyiğit, çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirterek, “EBA Destek Noktası kurarak, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin yanında olduk. Çocuklarımızın dezavantajını ortadan kaldırmak ve onlara eğitim için imkan sağlamak bizim önceliğimiz. Pandeminin eğitim alanında neden olduğu olumsuz etkileri en aza indirmek için bu süreçte öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Yolumuz uzun, pandemi bizi engellemeyecektir. Burada eğitim alacak tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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