Mezitli Belediyesi, kadınlara ekonomik destek için Tandır Evi açtı

– Mezitli Belediyesi, kadınlara ekonomik destek vermek amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kadınların ekonomisine güç vermek amacıyla harekete geçen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Mahallesi Tandır Evini açtı. Tandır Evinde emekçi kadınlar, ürettikleri lezzetli ekmekleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sunacak.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kadınlara bir destek daha verdi. Akdeniz Mahallesinde açılan modern Tandır Evinde, bir taraftan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken bir taraftan da yöresel gelenekler yaşatılacak.

Tandır Evinin açılışını Belediye Başkanı Tarhan yaptı. Açılışa, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulrahim Batur, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. T örende Başkan Tarhan, tandırda ekmek pişirerek konuklara ikram etti. Tereyağlı, peynirli ve biber soslu ekmek çeşitleri büyük beğeni gördü.

“Kadınlar istedi biz modernleştirdik”

Başkan Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların isteği üzerine Tandır Evini hayata geçirdiklerini belirterek, “Adayken ziyaret ettiğim Akdeniz Mahallesinde evde konuk ettiler beni. Orada konuşurken hanımefendiler tandır ekmeği yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de onlara böyle bir tesis yapacağım konusunda söz vermiştim. Şimdi 4 bölümden ibaret, her birinde 2 kadınımızın çalışabildiği modern bir tesis yaptık. Doğalgazla çalışan, çevreye de hiçbir zararı olmayacak şekilde; eski usul tandırı modernleştirdik. Çevreden de kimse rahatsız olmayacak” dedi.



“Kadınlarımızın üretimi kazanca dönüşüyor”

Akdeniz Mahallesinin Mersin’de en hızlı büyüyen ve modern hale gelen bir mahalle olduğunu ifade eden Tarhan, “Üretim işin önemli bir parçası. Üretimin değer kazanması da bir o kadar önemli. Ama Akdeniz Mahallesi hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle. Yine tandır evimizin yapıldığı Akdeniz Caddesi Mersin’in en geniş caddelerinden birisi. Herkes sakin diye burada yaşamayı tercih ediyor. Akdeniz'in nüfusu 30 bin civarında. Geçen aylarda yeni bir anaokulunun temelini yine Akdeniz Mahallemizde attık. Her geçen gün büyüyen bir mahallemiz. O nedenle tandır ekmeklerimizin pazarlamasında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Tabii ki biz de destek olacağız. Gönüllü evimizde kahvaltı ortamı da hazırlanabilir. İnsanlar gelsin burada sıcak tandır ekmeği ile beraber kahvaltılarını yapabilsinler. Bunun dışında belediyemizin birimlerinde tandır ekmeği kullanılmasını sağlayacağız. Yani kadınlarımıza Tandır Evini açıp kenara çekilmeyeceğiz” diye konuştu.



“Mezitli, farkını her zaman göstermektedir”

Mezitli’nin farklı bir ilçe olduğunu her ortamda gösterdiğini, çalışmalarını bu gerçek ışığında yürüttüklerini vurgulayan Tarhan, “Üreten, üretime katkı veren kadınlarımızı çoğaltacağız. Burada istediğimiz başarıyı elde edersek, şehrin başka yerlerinde de bize başka tandır evleri yapma imkanı doğar. Daha fazla insana da istihdam kapısı açılır. Mezitli’de ‘İşim yok’ diyen kadın olmamalı. Herkese ekmek parası kazanacak bir fırsat veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı iş sahibi yapmaktan mutluyuz. Erkekler için de geçerli aynı durum” ifadelerini kullandı.

