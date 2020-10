Mersin'deki tiyatro toplulukları, belediyenin desteği ile oyunlarını sahnelemeye başladı

Mersin'deki yerel tiyatro gruplarının, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile oyunlarını sahnelemeye başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla güç durumda kalan ve oyunlarını sergileyemeyen yerel tiyatro topluluklarına destek verilmeye başlandı. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen tiyatro gösterilerinin ilki Tiyatro Kulis’in 'Aşkı Analiz' adlı oyunu oldu. “Sahnemizi paylaşıyor, perdeleri birlikte açıyoruz” sloganıyla yerel tiyatro topluluklarına destek amacıyla düzenlenen gösteriler, korona virüs önlemlerinin alındığı Polis Evinin karşısında yer alan Kültür Park içerisindeki Amfi Tiyatro’da 11 Ekim’e kadar her akşam saat 20.00’de başlayacak. Tiyatro toplulukları 13 farklı oyun sahneleyecek.

“Sanat umudunu kaybetmiş insanlara umut verir”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, yerel tiyatro topluluklarının ilk oyununa katılmanın ve güzel bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Şehrimizde her yerde sanat konu olsun, müzik olsun, tiyatro, heykel, resim olsun istiyoruz ve bunu sizlerle birlikte başaracağız. 13 tiyatro topluluğumuzun gösterilerini izleyeceğiz. Sanat umudunu kaybetmiş insanlara umut verir, yolunu kaybetmişlere yol gösterir, hayatı güzelleştirir. Onun için sanat her daim olmalı. Değerli tiyatro topluluklarımızla birlikte siz değerli sanatseverleri buluşturuyor olmak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin haklı bir gururu” dedi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, tiyatronun önemine dikkat çekerek, “Tiyatroyu halkın ayağına götürmek gerekiyor. Bazen sokakta olmalı, bazen yaylada, bazen meydanda olmalı, halkın arasında olmalı, açık havada olmalı” ifadelerini kullandı.

“Bu bir ilkti ama son olmayacak”

Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Melih Kayadelen, yerel yönetimlerin katkısıyla ve desteğiyle sanatın Mersin’in her köşesine ulaşacağını belirterek, “Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve bir ilk olan bu etkinliğe katkı sunan bir dernek olarak mutluluğumuz çok büyük. Bu bir ilkti ama son olmayacak. Hayat damarlarımızdan birinin ama en önemlisinin kopmaması için bu etkinliği başlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e derneğim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

