Hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de kavşaktan dönerken karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki balıkçı barınağı önünde meydana geldi. Şoförünün ismi açıklanmayan 33 M 0826 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta dönerken karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AT 4576 plakalı hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2020-10-07 14:05:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.