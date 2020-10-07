Elaussia Sebaste Antik Kenti sezon çalışmaları tamamlandı Kazıların ardından restorasyon ve konservasyon çalışması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elaussia Sebaste Antik Kenti sezon çalışmaları tamamlandı Kazıların ardından restorasyon ve konservasyon çalışması yapıldı

İHA

Elaussia Sebaste Antik Kenti sezon çalışmaları tamamlandı Kazıların ardından restorasyon ve konservasyon çalışması yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı.
Korona virüs (Covid19) nedeniyle İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa'nın yerine bölgedeki 26. dönem kazı çalışmalarının başkanlığını Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Asena Kızılarslanoğlu yürüttü.
Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan antik kentte sezon boyunca Türk ekibin eşlik ettiği kazı çalışmaları, antik kentte temizlik ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Kazı evi depolarında bulunan ve önceki yıllarda elde edilen seramik, kandil, cam gibi buluntuların çizim, tasnif, tanımlama ve fotoğraflama çalışmaları yapıldı.
Dr. Kızılarslanoğlu, bu yıl tamamlanan kazıların ardından restorasyon ve konservasyon yapmaya başladıklarını söyledi.
Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu bölgede alan temizliği de yaptıklarını aktaran Kızılarslanoğlu, "Kazısı tamamlanma aşamasına gelen büyük hamam, bazilika yapısı ve kuzey nekropolün, 2021 kazı sezonunda arkeopark projesi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Bahçe ve Kültür mahallelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini ...
Hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araca çarpan yolcu minibüsü devrildi: 3 ...
Mersin'de motosiklet sürücülerine kask hediye edildi
YEREL HABERLER Mersin'de motosiklet sürücülerine kask hediye edildi
Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Uzaktan eğitim için internet istiyorlar Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Yenilmez ailesinin çocukları, uzaktan eğitim için internet istiyor Aylardır alt yapı olmadığı için evlerine internet bağlatamayan Yenilmez ailesi, yetkililerden yardım bekliyor 8. sınıfa giden Yasemin Yenilmez, bilgisayarları da olmadığı için kardeşleriyle telefonla dersi dinlemekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim için internet istiyorlar Mersin'in ...
Hafif ticari aracın çarptığı yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı Mersin'de bir hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 3 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı Şans eseri minibüste az sayıda yolcu bulunurken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı yolcu minibüsü devrildi: ...
Mersin'deki tiyatro toplulukları, belediyenin desteği ile oyunlarını sahnelemeye başladı
YEREL HABERLER Mersin'deki tiyatro toplulukları, belediyenin desteği ...
Mezitli Belediyesi, kadınlara ekonomik destek için Tandır Evi açtı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, kadınlara ekonomik destek için ...
Muhtarlardan Toroslar EDAŞ’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Muhtarlardan Toroslar EDAŞ’a teşekkür plaketi
Mersin’de çocuklara EBA Destek Noktası
YEREL HABERLER Mersin’de çocuklara EBA Destek Noktası
Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kampanyayla motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne: "Kask kullanımı meydana gelen kazalarda ölümleri yüzde 40, kafa yaralanmalarını ise yüzde 70 oranında azaltıyor"
YEREL HABERLER Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Erdemli Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor
Erdemli Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor
AKİB'in, yeni normalde en yüksek ihracatı eylülde Akdeniz İhracatçı Birlikleri, eylül ayında 924,16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştidi AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz: "Son iki aylık performans artışımız ülke ortalamasının üzerinde"
YEREL HABERLER AKİB'in, yeni normalde en yüksek ihracatı ...
Serebral palsi hastası çocuklar özel bir gün yaşadı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu
YEREL HABERLER Serebral palsi hastası çocuklar özel bir gün ...
Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi
Akkuyu NGS’nin genç uzmanları TENMAK’ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin genç uzmanları TENMAK’ta uygulamalı ...
Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim etti
YEREL HABERLER Seyyar satıcı, yolda bulduğu parayı muhtara teslim ...
Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti
Trafikte tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis ...
Mersin açıklarına demirleyen `Yavuz´ ve 'Kanuni'ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mersin açıklarına demirleyen `Yavuz´ ve 'Kanuni'ye ...
Mersin açıklarına demirleyen `Yavuz´ ve 'Kanuni'ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mersin açıklarına demirleyen `Yavuz´ ve 'Kanuni'ye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X