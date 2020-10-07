Jeneratör motorunda uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Mersin polisi, 2 şüphelinin taşıdığı jeneratörün içinde gizlenmiş 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirdi

Mersin polisi, 2 şüphelinin taşıdığı jeneratörün içinde gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen 2 kişiyi takibe alan ekipler, merkez Toroslar ilçesinde bir ticari araca binen şahısları gözaltına aldı. Şahısların bagaja koyduğu jeneratörde arama yapan ekipler, motor kısmına gizlenmiş 4 paket halinde bir kilo 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan ekipler, Mersin gişelerinde yapılan uygulamada, Doğu illerinden gelen bir otobüste bulunan 2 yolcu üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun elindeki poşetteki çerez paketinde 100 gram metamfetamin, bir yolcunun koltuk altındaki çantasında ise 4 paket halinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.