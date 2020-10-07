Jeneratör motorunda uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Mersin polisi, 2 şüphelinin taşıdığı jeneratörün içinde gizlenmiş 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirdi

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Mersin polisi, 2 şüphelinin taşıdığı jeneratörün içinde gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen 2 kişiyi takibe alan ekipler, merkez Toroslar ilçesinde bir ticari araca binen şahısları gözaltına aldı. Şahısların bagaja koyduğu jeneratörde arama yapan ekipler, motor kısmına gizlenmiş 4 paket halinde bir kilo 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan ekipler, Mersin gişelerinde yapılan uygulamada, Doğu illerinden gelen bir otobüste bulunan 2 yolcu üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun elindeki poşetteki çerez paketinde 100 gram metamfetamin, bir yolcunun koltuk altındaki çantasında ise 4 paket halinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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