Mersin'de takside ve 2 yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de 3 ayrı noktada yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir taksinin bagajındaki jeneratörün içine zulalanmış 1 kilo 985 gram metamfetamin, bir yolcu otobüsünde 100 gram metamfetamin, başka bir otobüste ise 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 ayrı noktada operasyon yaptı. İlk operasyonda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine 2 şüpheli takibe alındı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli merkez Toroslar ilçesinde bir takside gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bagajda jeneratör içerisinde zulalanmış 4 paket halinde 1 kilo 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Ekiplerin Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen bir otobüste yaptığı ikinci operasyonda bir yolcunun yanındaki poşetteki çerez paketinde 100 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheli daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin yaptığı son operasyonda ise kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu koltuğunun altındaki çantada 4 paket halinde 4 kilo 800 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN
2020-10-07 15:41:46
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