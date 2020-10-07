Köy okulları yeniden eğitime açıldı Yörük çocukları, köy okullarına kavuştu Erdemli ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde 29 eski köy okulu yenilenerek, EBA noktası haline getirildi Mersin genelinde 521 adet EBA erişim destek noktası kuruldu

Bir zamanlar filmlere konu olan ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kapanan köy okulları yeniden eğitime kazandırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde onarılan, öğrencilere internet ve tablet sağlanarak EBA noktası haline getirilen 29 köy okulunun eğitime yeniden açılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, İlçe Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve davetliler katıldı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 29 köy okulu, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Kaymakamlığı iş birliği ile EBA eğitim noktasına dönüştürülerek eğitime açıldı.

Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde yapılan projede, ilk olarak eğitimden geri kalan öğrenciler tespit edildi. Ardından kapanan köy okullarını hazır hale getirmek için kollar sıvandı. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapanan 29 köy okulunu hummalı bir çalışma ile eğitim öğretime hazır hale getirdi. Hazır hale gelen okullar için tablet ve internet ihtiyacı Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından temin edildi. Hazır hale getirilen okullarda öğretmen ve öğrenciler kontrollü bir şekilde eğitime başladı.



Kapanan köy okulları eğitime kazandırıldı

Erdemli’de taşımalı sistemle kapanan köy okulları korona virüsle mücadele sürecinde tekrar eğitme kazandırıldı. Erdemli’de 29 köy okulunu tadilattan geçirerek eğitime kazandırdıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Kurduğumuz EBA noktalarında, taşımalı eğitimden dolayı kapanan köy okulları vardı. Belediyemizin önderliğinde o köy okullarının tamamını inşa ediyor, tamir ediyoruz. Burada çocuklarımızın eğitim öğretim görebileceği mekanlar haline getiriyoruz. Tabi faaliyetimiz bununla kalmıyor. Çocuklarımıza tabletini internet erişimini sağlıyoruz. Şehirde ne varsa, kentte ne varsa, Erdemli'nin en ücra köşesinde de, eğitim anlamında o köylerimize gerekli imkanları sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Mersin'de 521 adet EBA erişim destek noktası

Mersin genelinde 521 noktada EBA noktası kurulduğuna dikkat çeken Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin’de eğitimin önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi.

"İnternet sistemi üzerinden, EBA sistemi üzerinden çocuklarımızın yavrularımızın eğitimini sürdürüyoruz" diyen Su, "Bu çerçevede ilimiz genelinde 521 adet EBA erişim destek noktası kurduk. Bunlardan 29 tanesi Erdemli’de. EBA notası oluşturan belediye başkanımız Mükerrem Tollu’ya teşekkür ediyorum, gerçekten önemli bir hizmet yapmışlar” ifadelerini kullandı.



Öğrenciler köylerinde eğitim alıyor

Kendi köylerinde kontrollü bir şekilde eğitim almanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise şunları dile getirdi: "Yeni kurulan EBA destek noktaları sayesinde eğitimlerimize devam edebiliyoruz. Belediye başkanımız Mükerrem Tollu’nun hediye ettiği tablet ve sağladığı internet ile dersimizi dinleyebiliyoruz. Önce dersimize çalışamıyorduk ama şimdi girebiliyoruz, yani şu anda rahatız. Çok mutluyum, gelmeden önce çok sıkıntı çektik. Şimdi rahatız. Eskiden derslerimize katılamıyorduk. Tam iyi yapamıyorduk ama şimdi başkanımız tableti verince dersimizi daha iyi yapıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

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