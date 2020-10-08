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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamlıbel ve Karaduvar, kentsel tasarım yarışmalarıyla yenilenecek

İHA

Çamlıbel ve Karaduvar, kentsel tasarım yarışmalarıyla yenilenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin kimliğinde ve tarihinde önemli bir yeri bulunan Karaduvar ve Çamlıbel mahallelerinin kentsel tasarımı için yarışma düzenliyor.
Kentsel Tasarım Yarışması ile Çamlıbel ve Karaduvar mahallelerinin kimliğine katkı sağlayacak, doğal ve kültürel çevreye uyumlu, özgün öneriler geliştiren projeler elde edilmesi amaçlanıyor. Kavşak Peyzaj Tasarım Yarışması ile de Erdemli ilçesinde yer alan limonlu kavşak, Tarsus ilçesinde yer alan üzümlü kavşak, Silifke ilçesinde yer alan keklikli kavşak, halkoyunları kavşağı, Atayurt kavşağı bölgesinde peyzaj ve güzel sanatlar açısından ilçelerin kimliğiyle bütünleşen bir proje hazırlanacak. Doğusunda termik santral, kuzeyinde petrol depolama tesisleri, batısında ise Mersin Serbest Bölge, fabrikalar ve liman ile çevrilmiş durumda olan Karaduvar Mahallesi, Mersin’in sanayi bölgesine sıkışmış bir yerleşim yeri konumunda bulunuyor. Karaduvar’ın yeni bir görünüme kavuşmasını amaçlayan yarışma kapsamında belirli alanlarda sembolik heykeller ve resimlerin olduğu yüzeyler oluşturularak, Karaduvar’ın kimliğine katkı sağlanacak. Ayrıca, bina cephelerinde görüntü kirliliği oluşturan tabela, klima, çanak anten gibi eklentilerin kaldırılarak mahallenin düzenli bir görünüme kavuşması ve canlanması sağlanacak. Balıkçıların yoğun olduğu Karaduvar’da bu çalışmalarla bir bütünlük sağlanarak, Mersin’in doğusunda her yönüyle bir “balıkçı kasabası” oluşturulması öngörülüyor. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezen, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kentin çeşitli bölgeleri için planlanan projelerle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, ekiplerin gerekli fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi. Sezen, “Karaduvar balık satış ünitelerinin bulunduğu bölgede Karaduvar kentsel tasarım projemizin startını vermiş bulunuyoruz. D 400 karayolundan balık satışı işletmelerinin bulunduğu bölgeye kadar çeşitli fonksiyonlar yer alıyor. Bunlardan bazıları fide ve fidan satış birimleri. Daha sonra aşağıya sahile indiğimiz zaman ise balık işletmeleri bulunuyor. Balık işletmelerinin büyük bir bölümü niteliksiz. Bu niteliksiz yapı stokunu biraz eriterek, özgün bir mimari, sürdürülebilir bir kent oluşturmak amacıyla bölgede ulusal çapta bir yarışma düzenlenecek” dedi.
Çamlıbel Mahallesi kentsel tasarım çalışmasıyla ilgili de konuşan Başkan Sezen, "Kiliseden başlayan Efrenk Deresi’ne kadar devam eden Atatürk Bulvarı üzerinde kentsel yenileme, sokak, meydan, kaldırım, park düzenleme çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Yaşanan otopark sıkıntıları ve aydınlatma problemlerini çözerek, nitelikli araç, yaya, bisiklet kullanımını güçlendirmek maksadıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların tümünü toparlayıp bir yarışma programı adı altında ulusal mecrada sonuçlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kentin değerlerine uygun tasarımlar elde etmeyi hedeflemekteyiz”
Bir diğer proje konusunun da ilçelerin giriş noktalarındaki kavşak tasarımı olduğunu belirten Sezen, “Bu yarışmanın amacı bu kavşaklarda bulunan peyzaj düzenlemesini daha nitelikli bir hale getirme. Bölgede güzel sanatlar eserlerine yer vermek, heykellere resim panolarına yer vermek. Bu bağlamda daha özgün, kentin değerlerine uygun tasarımlar elde etmeyi hedeflemekteyiz. En kısa zamanda hem Karaduvar’da hem Çamlıbel’de hem de beş kavşağımızdaki tasarım sürecini sonuçlandırmayı ve hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Yarışmalara katılacaklardan tüm işlevlerde çevreye duyarlı ve erişilebilir tasarımlar isteniyor. Alanlarında uzman öğretim üyeleri, meslek odalarından belirlenen mimarlar, kentsel tasarımcılar, sanatçılar ve peyzaj mimarlarının jüri üyeliğini yapacağı yarışmaların süreci ve işlemleri devam ediyor. Yarışmanın ilana çıkıldıktan sonra 2 ay içerisinde sonuçlandırılması planlanıyor.

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