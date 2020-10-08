Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-AVRUPA Cimnastik Birliği (UEG) 2020 faaliyet programında yer alan, 09-20 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan'da yapılması planlanan "2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası" koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye alındı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu´nda yapılacak olan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 09-13 Aralık tarihleri arası erkekler, 17-20 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti. 2023 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente kazandırılan birbirinden devasa tesislerde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Demir, "Bu yıl Azerbaycan'da yapılması planlanan fakat yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ülkemize verilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Organizasyon anlamında tecrübeli bir il olarak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın da hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımıza koronavirüs tedbirlerimizi alarak başladık" dedi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-08 11:10:27



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