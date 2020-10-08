3 büyükşehir belediye başkanı Hatay'da buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da yer alan dünyanın 5’inci, Avrupa’nın 2’nci ve Türkiye’nin en büyük kapasiteli Narlıca Membran Biyoreaktör Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da yer alan dünyanın 5’inci, Avrupa’nın 2’nci ve Türkiye’nin en büyük kapasiteli Narlıca Membran Biyoreaktör Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Seçer’in eşi Meral Seçer, Başkan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ve Başkan Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da buluşmaya katıldı. Üç büyükşehir belediye başkanı sık sık bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunduklarını ve bölgedeki çalışmaları değerlendirdiklerini vurguladı. Üç büyükşehir belediye başkanı, Hatay’da yer alan Narlıca Membran Biyoreaktör Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisiyle ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra belediye bürokratları, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, arıtma tesisiyle ilgili bilgi alma vesilesiyle bir araya geldiklerini ve bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunup tecrübelerini paylaştıklarını vurguladı. Seçer, Mersin’deki arıtma tesisleriyle ilgili çalışmalarından da bahsederek, özellikle koku sorununun önüne geçmek amacıyla tesislerde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Aynı bölgedeki üç önemli kentin büyükşehir belediye başkanları olarak fikir birliğini önemsediklerini belirten Seçer, “Birçok karakteristik özellikleri benzeyen kentlerin başkanlarıyız. Zeydan Başkan’ın bir arıtma yatırımı var. Hem Hatay örneğini gördü hem de önümüzdeki günlerde bürokrat arkadaşlarımızın Mersin’de de yine bu teknolojiyle ve bundan farklı teknolojiyle çalışan arıtma tesislerimizi de gezme imkanı olacak. Tabii ki sürekli gelişen sorunlar, değişen şartlar. Zaman zaman bir araya gelerek bölgemizde yaptığımız çalışmaları değerlendirmek, katkılar almak, eksik kaldığımız noktalarda birbirimize fikirler sormak, bizim işimizi kolaylaştırıyor. Hatay, Adana ve Mersin, ortak özellikleri olan kentler. Demografik olarak, sosyolojik olarak, siyasal olarak. Bölgeden aldığı tesirler, etkilenmeleri. Birçok konuda ortak yönleri var. Olumlu bir birliktelik oluyor. Bunu mümkün olduğunca sıklaştırmakta da yarar görüyoruz, yapıyoruz, açıkçası faydalanıyoruz da. İnşallah bu birlik, beraberlik, paylaşım, birbirimize önder olma, katkı sunma neticede vatandaşlara hizmet olarak yansıyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.



“Bu tesis sayesinde 4 yıldır yazları çok rahat geçiriyoruz”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da büyükşehir olduktan sonra Hatay’da 9 arıtma tesisini tamamladıklarını söyledi. Başkan Karalar’ın Adana için Hatay’daki Membran Biyoreaktör Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi gibi bir arıtma tesisi düşüncesi olduğunu ve bu sebeple bir araya geldiklerini dile getiren Savaş, “Hep birlikte hem tesisin nasıl işlediğini bugün arkadaşlarımız bize anlattı hem de tesisleri bürokrat arkadaşlarımız gezecekler. Biz memnunuz. Asi Nehri’nde Mebranlı Arıtma Tesisi sayesinde, orada yapmış olduğumuz rehabilitasyonlar ve bu tesis sayesinde 4 yıldır yazları çok rahat geçiriyoruz. Tertemiz, içinde bütün habitatıyla birlikte yaşayan bir Asi Nehri var. Biz memnunuz. Tabii ki Başkanlarımıza da bu tecrübemizi paylaştık ve tavsiye ettik” diye konuştu.



“Yeni arıtma tesisi Adana’nın denize açılan ilçesi Karataş’ta olacak”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 11 büyükşehir belediye başkanı olarak sık sık bir araya geldiklerini ve yaptıkları işlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Karalar, bölgedeki üç büyükşehir belediye başkanı olarak da yakın aralıklarla görüşmeler sağladıklarını vurgulayarak, “Hangi ilde yapılan güzel bir şey varsa biz ondan feyz almaya çalışıyoruz. Yapılan bir şeyin benzeri bizim ilde yapılacaksa onu artıları, eksileri, deneyim kazandığı için onu bizzat yerinde görüyoruz. Bilgi alıyoruz, bir hataya düşmemek için. Arıtma çok önemli bir şey. Dünyada artık çamuru bertaraf etme, kokuyu giderme, arıtma suyunun sağlığa yararlı hale getirilmesi çok önemli. Bu yapacağımız yeni arıtma tesisi Adana’nın çok güzide, denize açılan ilçesi olan Karataş’ta olacak. Burası turistik bir yer. Dolayısıyla hiç koku olsun istemiyoruz. Bu nedenle tesisi yerinde görelim istedik” şeklinde konuştu.

Üç büyükşehir belediye başkanı ve eşleri, arıtma tesisinin ardından Habibi Neccar Dağı eteklerindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne geçerek sohbet etti. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüten Meral Seçer, Nuray Karalar ile Nazan Savaş’a kooperatif olarak hazırladıkları ürünlerden hediye etti.

Gün sonunda Antakya’nın restore edilen tarihi sokaklarını adımlayan büyükşehir belediye başkanları ve eşleri, EXPO 2021 Evi’ni ziyaret etti. Hatay’da faaliyet gösteren kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı mekan, tarihi dokusu ve içerisindeki ürünlerle beğeni topladı. Ardından aynı bölgedeki Hatay Gastronomi Evi'ni ziyaret eden başkanlar ve eşleri, Hatay’ın tarihi kültürüne ve dokusuna sahip çıkmak için yaptığı çalışmalara tanıklık etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.