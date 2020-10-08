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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesinin tohum takasıyla 1 milyon tohum el değiştirdi

İHA

Tarsus Belediyesinin tohum takasıyla 1 milyon tohum el değiştirdi

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, bünyesinde Tohum Bankası oluşturdu. Belediyenin hayata geçirdiği proje kapsamında Tarsus’ta ilk defa ata tohumu takas töreni gerçekleştirildi. Sandal Mahallesindeki etkinlikte, 1 milyon adet tohum takasla teslim alındı.
Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ata Tohumu projesi kapsamında Sandal Mahallesinde düzenlenen törende kırsal kalkınmaya destek sunuldu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın seçim öncesinde açıkladığı projelerden biri olan kırsal kalkınma hamleleri kentin çeşitli bölgelerinde uygulanıyor. Özellikle de organik tarımı desteklemek amacıyla Tarsus Belediyesinde hayata geçirilen proje ile Sandal Mahallesinde bulunan üreticileri ile “Tohum Takas Etkinliği” düzenledi.
‘Evladiyelik ata tohumuna sahip çıkıyoruz’ sloganıyla uygulamaya konulan proje kapsamında gerçekleştirilen törende, toplamda 1 milyon adet pembe domates, karpuz, mor mısır, acebek (börülce), bamya, firik mısır, susam, sumak, kavun, bal kabağı, Tarsus nohudu, yeşil mercimek ve fasulye çeşitleri takasla teslim alındı.
Tarsus Belediyesi, tohum takasında bünyesinde kurduğu Gen Bankasında çoğalttığı karnabahar, marul, beyaz ve kırmızı lahana fidelerini mahalle sakinlerine teslim etti.
Törende konuşan Sandal Mahallesi muhtarı Ali Sarıçiyan, ilk kez düzenlenen şenliğe katkı sunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

“Köylerimizi şehirleştirmeyelim”
Başkan Bozdoğan da yaptığı konuşmada, ekonomik olarak zorluklar yaşayan insanların Covid19 süreciyle daha çok zorlandıklarını söyledi. Yerel yönetimlerin, belediyelerin bu konuda köylere çok büyük destek olmaları gerektiğini vurgulayan Bozdoğan, bu çerçevede ekip olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Bozdoğan, “Elbette bu köylerimiz için daha fazlasını yapacağız ama benim istediğim tek bir şey var; köyleri şehir haline getirmeyin. Bırakın köyler köy olsun. İşte görüyorsunuz ata tohumu. Burayı şehir haline getirdiğinizde hormonlu mu besleneceksiniz? Bırakın şu ata tohumumuzu üretelim, köyümüz köy olsun, hiç şehirleştirmeyelim. O köy havasından hiçbir zaman uzaklaşmazsak insanlarımız da koşa koşa Tarsus’a yerleşmezler. Köydeki nüfusa baktım, Sandal çok kalabalık bir yer ama şurada burnunuzun dibinde Anadolu Yakası, Sandallıların oraya taşınmasıyla daha geniş bir nüfus oldu. Size şu konuda söz veriyorum; o kadar güzel hizmetler yapacağız ki Sandal’a; Tarsus’a, Anadolu Yakası’na giden Sandallılar tekrar buraya geri gelecekler. İnsan olarak gittiğim her yerde söylüyorum; merhamet ve adaletimizi göstermede, paylaşmada, ötekine vermede her zaman adil olacağız. Beni sizler tanıyorsunuz çoğunuzun çocuğu gibiydim, buraya ilk geldiğimde meslek hayatımın ilk günleriydi. Bana sahip çıktınız, elinizden geleni de yaptınız. Siyaseti bir tarafa bırakalım. Benim gönlümde dostluk vardır, yüreğimde sevgi vardır, benim içimde insanlarla olan samimi diyalog, samimi iletişim vardır. Bu projede emeği bulunan Belediye Başkan Yardımcımız Osman Bey’i çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yine bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan ekibimizin her kademesinde görev alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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