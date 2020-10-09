Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi

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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çamişerif Mahallesinde 1 şahsın elinde Roma dönemine ait tarihi eserlerin olduğunu ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan jandarma, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Evde arama yapan jandarma, 5 metal sikke, 1 metal yüzük başlığı, 2 metal mızrak ucu, 1 bakır levha, 1 bronz kanca, 5 metal obje, 1 ahşap obje, 18 oyma taş obje, 13 fosil, 1 mercek ve 1 dedektör başlığı ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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