Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çamişerif Mahallesinde 1 şahsın elinde Roma dönemine ait tarihi eserlerin olduğunu ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan jandarma, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Evde arama yapan jandarma, 5 metal sikke, 1 metal yüzük başlığı, 2 metal mızrak ucu, 1 bakır levha, 1 bronz kanca, 5 metal obje, 1 ahşap obje, 18 oyma taş obje, 13 fosil, 1 mercek ve 1 dedektör başlığı ele geçirdi.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.