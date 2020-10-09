Roma dönemine ait eserleri satmaya çalışırken yakalandı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de elinde bulunan Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eserleri satmak için müşteri arayan kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bir kişinin elinde Roma dönemine ait tarihi eserlerin olduğu ve satmak için müşteri aradığını belirledi. Jandarma ekipleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 metal sikke, 1 metal yüzük başlığı, 2 metal mızrak ucu, 1 bakır levha, 1 bronz kanca, 5 metal obje, 1 ahşap obje, 18 oyma taş obje, 13 fosil, 1 mercek, 1 dedektör başlığı ele geçirildi,

İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2020-10-09 10:57:22



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