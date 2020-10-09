Mersin'de vatandaşlar Covid-19'a karşı bilgilendirildi

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Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, mahalle ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlar Covid19'a karşı bilgilendirildi, kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

Bu kapsamda, merkez Toroslar ilçesindeki mahalleleri ziyaret eden ekipler, hane, esnaf, kahvehane, pazar yerleri, caddesokak ve park bahçelerde vatandaşlara yönelik Covid19'a karşı bilgilendirmede bulundu. Vatandaşları maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyaran ve pandemiyle mücadelenin en etkin yolunun tedbirlere uymak olduğunu vurgulayan ekipler, ayrıca evden hırsızlık, dolandırıcılık, ve güvenlik konularında da bilgilendirici broşürler dağıttı.

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