Mersin'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını

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Mithat ÜNAL/ BOZYAZI/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Tekmen Sırtlan Yokuşu mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın tepede çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürerken, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL

2020-10-09 17:28:40



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