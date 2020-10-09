Mersin'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Tekmen Sırtlan Yokuşu mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan ve yerleşim yerlerine yakın tepedeki alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alınırken, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL

2020-10-09 21:33:41



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