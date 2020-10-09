Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kısmen kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Ekipler kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.