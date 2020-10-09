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Yaralı kadının çevresinde sandalyeli dubalı önlem Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı Vatandaşlar ikinci bir kaza yaşanmaması için kazanın yaşandığı şeridi trafik dubası ve sandalyelerle trafiğe kapadı

İHA

Yaralı kadının çevresinde sandalyeli dubalı önlem Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı Vatandaşlar ikinci bir kaza yaşanmaması için kazanın yaşandığı şeridi trafik dubası ve sandalyelerle trafiğe kapadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. İkinci bir kazanın yaşanmaması için vatandaşlar yolda sandalyeli önlem aldı, bir vatandaşta akan trafikteki araçları cep telefonu ışığı ile uyardı.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde MersinAntalya D400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Alışveriş için yolun karşısına geçmeye çalışan Beşire Şendur adlı yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadına çarpan araç sürücüsü iddiaya göre kaza yerinden kaçtı. Vatandaşlar kazanın olduğu bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için kadının yerde yaralı olarak yattığı şeridi trafiğe sandalye ve trafik dubasıyla kapattı. Bir vatandaşta cep telefonu ışığı ile akan trafikteki araçları uyardı. Kısa sürede gelen ambulanstaki sağlık ekibi kadına ilk müdahalede bulundu. Ardından ambulansa alınan kadın Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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