Mersin Büyükşehir Belediyesi 160 amatör spor kulübüne 860 bin TL nakdi yardım yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine sahip çıkmak, spora ve sporcuya destek vermek amacıyla 160 spor kulübüne toplam 860 bin TL nakdi yardımda bulundu. Başkan Vahap Seçer, sporun ve sporcunun yanında olacaklarını vurgulayarak, “Asla bir siyasi ayrım gözetmeyeceğiz. Özellikle spora siyaseti karıştırmayı reddediyorum. Bunu yapanları da kınıyorum. Sporda siyaset olmaz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine nakdi desteği çerçevesinde Kongre ve Sergi Sarayında Spor Kulüplerine Yardım Töreni düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, kulüp yöneticileri ve sporcular ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.



“Süratli kentleşme, kentlerimizi çocuklarımızın spor yapmalarını engelleyecek boyutlara taşıdı”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, yeni yaşam şartlarının çocukları zorladığını belirterek, “Apartmanlarda yaşıyorlar, spor alanları yok. Önceden bu kadar yoğun bir nüfus yoktu. İnsanlar spor yapabilecek geniş alanlar bulabiliyorlardı. Süratli bir kentleşme, iç içe geçen binalar kentlerimizi çocuklarımızın spor yapmalarını engelleyecek boyutlara taşıdı. Amatör spor kulüplerimizin de antrenman yapacak alanlarını, sahalarını da kısıtladık” diye konuştu.



“İstiyoruz ki, her mahallemizde, her semtimizde spor alanlarımız olsun”

Artık yeni belediyecilik anlayışının farklı olduğunu ve kendilerinin de bunu uygulamaya çalıştığını ifade eden Seçer, “İstiyoruz ki, her mahallemizde, her semtimizde spor alanlarımız olsun. Kim, hangi spor disiplini ile uğraşmak istiyorsa, neye kabiliyeti varsa o alanlarda bunu gerçekleştirsin. Tabi sadece spor tesisleri ile de olmuyor. Bu kabiliyetli, genç dimağlara, o alanın, o disiplinin inceliklerini öğretecek çok değerli antrenörlere, hocalara da ihtiyaç var. Bu desteği de başta sporla ilgili bakanlık ve yerel yönetimlerin vermesi gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.

Sporun beden ve ruh sağlığına etkisinin yanı sıra toplumları bir arada tutmak adına da güzel bir alan olduğunu dile getiren Seçer, “Spor, bize huzuru getiren çok önemli alanlardan bir tanesidir. Toplumdaki huzuru tesis ettiği gibi bu kentteki sportif kulüplerin başarısında kent aidiyetinin gelişmesine de katkı yapar. Bu çok önemli. Hem bizi ülkeye tanıtır hem uluslararası platformda tüm dünyaya tanıtır” dedi.



“Sporda siyaset olmaz”

Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olacaklarını yineleyerek, bundan kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini de belirten Seçer, “Bu desteği sağlarken de ne yaptığımızı bileceğiz. Asla bir siyasi ayrım gözetmeyeceğiz. Özellikle spora siyaseti karıştırmayı reddediyorum. Bunu yapanları da kınıyorum. Sporda siyaset olmaz. Biz bu yardımı yaparken seyyanen yapıyoruz” diye konuştu.



“Ödül miktarı 160 kulübümüze 860 bin TL olacak”

Geçen yıl yaptıkları malzeme yardımını bu yıl gelen talepler doğrultusunda nakdi yardım olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Seçer, “Futbol branşında toplam 87 kulüp, bunun 69'u futbol branşı, 18 kulüp ise hem futbol, hem de salon sporları branşı olarak bizlere başvuruda bulunmuş. Bunlardan Erdemli Belediyespor Kulübü, İdmanyurdu 1925 Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Meskispor Kulübü ve Silifke Belediyespor Kulübü, BAL Ligi'nde oynadıkları için 20 bin TL, diğer kulüplere de 5'er bin TL yardım, arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarda uygun görüldü. Salon sporlarında toplamda 73 kulüp, tüm kulüplerimize 5'er bin lira yardım dağıtmış olacağız her birine. Toplamda 167 kulüp bize başvuruda bulunmuş. 160 kulüp yardımdan faydalanacak. 6 kulübümüz hesap açmamış. 1 kulüp de kapanmış. Toplamda vereceğimiz ödül miktarı 160 kulübümüze 860 bin TL olacak” şeklinde konuştu.



“Bütün ilçelerimizde etkin spor alanlarının çalışmalarını yapıyoruz”

Seçer, ayrıca Homurlu sahası ile Bekirde futbol sahası için yaptıkları çalışmaları da aktararak, Bekirde futbol sahasının ocak ayına yetişeceğini belirtti. Seçer, “Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün ilçelerimizde, merkezde, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortları; bütün etkin spor alanlarının çalışmalarını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak en çok zorlandığımız konu yer sorunu. Kendimize ait olan ve müsait olan her yeri yapıyoruz” dedi.

Yenişehir'de merkezi bir alanda 800 dönüm arazi üzerine çok amaçlı bir kompleks yaptıklarını aktaran Seçer, Karaduvar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Kasım ayında sporculara Başarı Ödülü verilecek

Kasım ayında sporcu, antrenör ve öğrencilere de başarı ödülü vereceklerini kaydeden Seçer, “Başvurular doğrultusunda 125 sporcu, 65 antrenör, yaklaşık olarak toplamda 570 bin liralık ödüle layık görüldü. Tabi layık görüldü lafı belki de yanlış oldu. Bu sembolik bir katkıdır yoksa başarı görecelidir. Parasal bir karşılığı yoktur. Uluslararası platformda ülkenizin ismini duyuruyorsunuz. Bayrağımızı göndere diktiriyorsunuz. Bunun bir sporcu için parasal ve altın olarak karşılığı ölçülemez. Bu farklı bir duygu. Bu tip sembolik de olsa katkılar yapmanın uygun olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.



Kır Çiçeği Projesinin startı haftaya veriliyor

Her alanda fırsat eşitliğini öncelediğini ifade eden Seçer, Kır Çiçeği Projesinin detaylarını paylaşarak, “Kızlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı çok ama çok önemsiyoruz. Ben de onun için bu projeyi önemsiyorum. İnşallah başarılı bir proje olacak. Haftaya da startını veriyoruz” dedi.

Büyükşehir’in 73 yeni otobüs alımında hukuki sürecin tamamlandığını ve Tarsus'ta pilot bir uygulama başlattıklarını ifade eden Seçer, ihtiyaç fazlası otobüsleri okulların, spor kulüplerinin talepleri doğrultusunda seferber edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından nakdi yardım kapsamında temsili olarak 10 kulübe çekleri teslim edildi. ASKF Başkanı Ertaş, Başkan Seçer’e plaket takdim ederken, tören toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

