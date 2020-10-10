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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “Metro ihalesine saygın firmalar katıldı”

İHA

Seçer: “Metro ihalesine saygın firmalar katıldı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toros Üni TV’de katıldığı programda metro ihalesine saygın firmaların katıldığını belirterek, “Geleceğe vizyon koyuyoruz, geleceğin yatırımlarını planlıyoruz. Metro, hikaye içerisinde bir pasaj, bir aktör” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toros Üni TV’de Prof. Dr. Ahmet Özer’in canlı yayın konuğu olarak sorularını yanıtladı. Başkan Seçer, canlı yayın öncesinde kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Toros Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

“Farklı bir gelecek kurgulayacaksak önce bunu eğitimden başlatmamız lazım”
Programda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Seçer, Mersin’in üniversite kenti olabileceğini, koşulların buna uygun olduğunu belirterek, “Zaten 4 üniversitemiz, 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Bizim eğitime ayrı bir bakış açımız var. Belediyeciliği sadece betondan, yoldan, binadan ibaret görmüyoruz. Daha farklı bir gelecek kurgulayacaksak önce bunu eğitimden başlatmamız lazım. Eğitimli toplumlarda çok daha hızlı yol alabiliyorsunuz, bunun bilincindeyiz” diye konuştu.

“Temel amacımız eğitimde fırsat eşitliği”
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin sayısını bu yıl 9’a çıkardıklarını ifade eden Seçer, “Biz bu görevi yüksek standartta yerine getiriyoruz ve bizim temel amacımız eğitimde fırsat eşitliği. Bu yıl 4 bin civarında öğrenci alımı gerçekleşiyor. Kaliteli bir eğitim veriyoruz. Şu anda 220 civarında kadromuza yeni kattığımız öğretmenlerimizle beraber öğrenci sayımız arttı. Tarsus Yenice'de bir ilki yapıyoruz, orada liseye giriş sınavları için yine bir merkez oluşturduk” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinin eğitim yardımı, Çamaşır Kafe, çorba, ücretsiz WİFİ gibi öğrencilere yönelik hayata geçirdiği projelerden bahseden Seçer, öğrencilerin toplu taşımadan 2024 yılına kadar 1 TL'den faydalanacaklarını ve asla fiyatlarda bir düzenleme olmayacağını söyledi.

“Üniversitelerle işbirliğini daha ileri boyuta taşıyabiliriz”
Üniversitelerle işbirliği yapıldığını söyleyen Seçer, “Bunu daha ileri boyuta taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Üniversiteler de iyi niyetle yaklaşıyor. Biz zaten bu tekliflerin tamamına açığız. Bizim bazı konularda taleplerimiz oluyor, bazı alanlarda yardımlaşıyoruz, özellikle teknik, teknolojik bilimsel bazı çalışmaları gerektiren alanlarda ya da görüşleri, yorumları gerektiren alanlarda üniversitelerle işbirliğimiz var ama bunu çok daha iyi noktalara getirmek istiyoruz” dedi.

“Metro ihalesine saygın firmalar katıldı”
Dün gerçekleştirilen metro ihalesine yerli ve yabancı ortaklı saygın firmaların katıldığını belirten Seçer, “Geçmişten gelen yapısal sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yeni oluşan sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Geleceğe vizyon koyuyoruz, geleceğin yatırımlarını planlıyoruz. Metro, hikaye içerisinde bir pasaj, bir aktör. Resme büyük bakın. Metro onun içerisinde. Bizim yapacağımız, refah seviyesini yükseltmek, gelir dağılımında adaletsizliği ortadan kaldıracak bir takım vizyonlar ortaya koymak, bunun önünü açmak. Onun için OSB diyorum, yatırım diyorum, plan diyorum, tarım diyorum, turizm diyorum” şeklinde konuştu.

“Mersin, gelir dağılımında adaletsizlikte ikinci sırada”
Başkan Seçer, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yeni bir araştırmasına göre Mersin’in gelir dağılımında adaletsizlikte Adana’dan sonra ikinci sırada yer aldığının altını çizerek, “Her zaman söylüyoruz, vergide de 5. sırada tahsilat yapıyor, 67. sırada tahakkuk yapıyor. Demek ki, Mersin bir anlamda zengin ama bir anlamda da fakiri de çok ki gelir dağılımında adaletsizlikler var. İşte bu makası kapatacaksınız. Bu makas kapanmazsa istediğiniz kadar zengin olduğunuzu iddia edin, sıkıntıları geleceğe farkında olmadan taşımış olursunuz. Burayı huzur kenti yapacaksanız, gülen bir kent yapacaksanız, bunları retorikte, mottoda bırakmayacaksanız. Çalışan, üreten herkes hiç olmazsa asgari medeni bir yaşamı sağlayacak gelirini elde edecek. Merkezi hükümet, yerel yönetimler bir bütün olarak yapacak. İşte büyük resim çiziyorum size. Bunun içinde metro vardır, bunun içinde tarımın gelişmesi, turizmin gelişmesi, kültür ve sanat vardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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