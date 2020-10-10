MEÜ’nün yeni hemşirelik öğrencilerine akranlarından online destek

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– Mersin Üniversitesinde (MEÜ) ‘Hemşirelik Fakültesi Sağlıkla Yaşam Topluluğu Akran Desteği Çalışması’ hayata geçirildi. Çalışmayla gönüllü öğrenciler, Hemşirelik Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere online destek verecek.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, MEÜ ailesine yeni katılan Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin oryantasyonlarına katkı sağlamak üzere planlanan Hemşirelik Fakültesi Sağlıkla Yaşam Topluluğu Akran Desteği Çalışması hayata geçirildi. Hemşirelik Fakültesine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin pandemi sürecinde yaşadıkları güçlükleri en aza indirmek, öğrenciler arasındaki iletişimi artırmak amacıyla gerçekleşen çalışma, gönüllü öğrencilerle online olarak gerçekleştirilen toplantı ile başladı.

Hemşirelik Fakültesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ‘Mesafeler Bir arada Olmamıza Engel Olmasın’ sloganıyla başlatılan bu çalışma kapsamında, gönüllü öğrencilerin birinci sınıfa başlayan yeni öğrencilerle bireysel olarak gerçekleştirecekleri online görüşmeler yıl boyunca devam edecek.

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