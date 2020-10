Avokado, narenciyeye alternatif oldu

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, narenciye ürünlerine alternatif ürün oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Avokado üretimini desteklemekteyiz. 3 bin 700 dekarlık alanda üretimimiz var" dedi.

Kent genelinde 3 bin 700 dekar alanda avokado üretimi yapılırken, üretim alanı da her geçen genişliyor. Besin değeri açısından zengin olan avakado, kozmetik ve kimya sanayiinde de kullanılmaya başlandı. Avokado üretiminin en yaygın olduğu yerlerin başında ise Erdemli ilçesi geliyor. İlçeye bağlı Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük mahalleleri başta olmak üzere üretim alanlarında bu yıl ilçede rekolte 2 bin tona ulaştı.

'TÜKETİLEN 100 BİN TONUN 5 BİN TONU TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR'

Avokado bahçelerinde incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Mersin'de tropik bitki üretiminin her geçen arttığını söyledi. Mersin'in ikliminin tropik bitki üretmek için uygun olduğunu kaydeden Abalı, "Avokadoda çok hızlı gelişim kaydetmekteyiz. Avokado üretimini desteklemekteyiz. 3 bin 700 dekarlık alanda üretimimiz var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin tonluk avokado tüketimi var. Bunun 5 bin tonu Türkiye'de üretilmekte. 95 bin ithalatımız var. Avokadonun yanında birçok üründe üretimimiz mevcut. Silifke ilçemizde 8 dekarlık guava bahçemiz var. Ejder meyvesi çok hızlı bir şekilde gelişti ve 110 dekara ulaştı. Türkiye'de en fazla üretim yapan iliz şu anda. Bunun yanında pepino, passiflora (çarkıfelek) üretimimiz var. Küçük parçalı arazilerde en yüksek verim elde edebileceğimiz ürünler olduğu için tropikal ürünlerin ekilişini desteklemekteyiz. Tropikal meyveleri ne kadar çok desteklersek ülkeye girdi sağlayacağı ve ithalatın önünü kesmiş olacağız" dedi.

'KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI'

Ziraat Mühendisi Mustafa Nevzat Zaim ise, "Avokado meyvesi ağacın üzerinde 6 aydan fazla bir süre kalabilmekte. Bu da pazarlamada bir avantaj sağlamakta. Avokadoda yaklaşık 6 türün yetiştiriciliği var. Mersin'de yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda avokado yetiştiriciliği yapılmakta. Avokado iklimsel hassasiyeti olan bir bitki. Besin yönünden çok zengin bir meyve. Kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılabiliyor. İçerdiği A, C ve E vitaminlerince zengin olduğu için kalp, damar sağlığında, kötü kolesterolün düşürülmesinde çok etkili bir meyve. Mutlak suretle bu meyvenin tüketilmesini tavsiye ediyorum. Meyve kabuklarının atılmaması ve kadınlar tarafından maske olarak kullanılması mümkün. Bu nedenle herkesi avokado yemeye davet ediyorum" diye konuştu.

