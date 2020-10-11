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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borçları yapılandırılan otogar esnafının yüzü güldü

İHA

Borçları yapılandırılan otogar esnafının yüzü güldü

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantısında alınan kararla borçları 15 aya kadar yapılandırılan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafının, alınan karardan memnun oldukları bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin ekim ayı olağan toplantısında, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) faaliyet yürüten ve 3 yıllık kira borçlarını ödeyemeyen esnaf ve işletmecilerin durumu ele alındı. Kiracılardan takipli borçlar yönünden faiz ve avukatlık ücreti alınmaması, bahse konu borç ile tahakkuk eden diğer borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesi ile ilgili madde de görüşüldü ve mecliste otogar esnafının geriye dönük kira borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidildi.
Avukatlık ücreti kaldırıldı, 15 aya kadar taksit yapıldı
Mecliste alınan karar doğrultusunda taksit sayısı artırılarak 15 aya çıkarıldı. Otogar esnafı, geriye dönük kira borçlarına ilişkin olarak vekalet ücreti ve tahsil harcını ödemeksizin peşin yüzde 35.7 indirim ile ya da 15 aya kadar vade ile borcunu ödeyebilecek.
“6.5 yıldır süren kaos sona erdi”
Mersin Şehirlerarası Otobüs ve Yazıhaneciler Derneği Başkanı Kerim Ürkmez, mecliste alınan karardan dolayı MEŞOT esnafının rahat bir nefes alacağını ifade ederek, “66.5 yıldır süren bir kaos Belediye Başkanı Vahap Seçer ve meclis üyeleri sayesinde sona ermiştir. Bütün esnafın ve Mersin halkının huzurunda Başkanımız Vahap Beye çok teşekkür ediyoruz, bize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.
MEŞOT’ta işletmeci Ramazan Hazar ise Mersin'deki otogar sorununun günlerce haberlere konu olduğunu hatırlatarak, "Vahap Başkan çözüm seçeneklerini önümüzden eksik etmedi. Elinden gelen yardımı yaptı. Mersin’de ticaretin, esnafın ne halde olduğunu herkesten daha iyi bilen birisi. Pandemi sürecinde bize söz verdiği gibi 3 ay kira bedeli almadı. Daha seçimlerden önce verdiği sözde durarak ciddi bir şekilde el attı. Geçmişe dönük borçlarına istinaden esnafın boynunda, sırtında büyük yük olacak faizleri, avukat ücretlerini meclis kararıyla sildirdi ve 15 ay taksite tekrardan böldürdü. Biz esnaf adına kendisine minnettarız" diye konuştu.
İşletmeci Abdürrahim Ürkmez, pandemi sürecinde işlerin durmasından dolayı Başkan Vahap Seçer’in kararıyla 3 ay süre ile kiraların alınmadığını hatırlatarak, alınan meclis kararıyla ilgili duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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