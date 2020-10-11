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Seçer: "Mersin Metrosu, Avrupa'nın üçüncü büyük yatırımı" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Milyarlarca liralık bir yatırım için bu kadar rağbet varsa, demek ki Mersin iyi yolda" "Mersin Metrosu, bir belediyenin Cumhuriyet tarihinde bu bölgede yaptığı en büyük yatırım"

İHA

Seçer: "Mersin Metrosu, Avrupa'nın üçüncü büyük yatırımı" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Milyarlarca liralık bir yatırım için bu kadar rağbet varsa, demek ki Mersin iyi yolda" "Mersin Metrosu, bir belediyenin Cumhuriyet tarihinde bu bölgede yaptığı en büyük yatırım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Metrosu'nun ön yeterlilik ihalesinin geçtiğimiz günlerde yapıldığını ve çok önemli firmaların ilgi gösterdiğini hatırlatarak, "Milyarlarca liralık bir yatırım için bu kadar rağbet varsa, demek ki Mersin iyi yolda" dedi.
Seçer, Toroslar ilçesinde yer alan Çukurova, Çavuşlu, Yusuf Kılıç ve Mithat Toroğlu mahallelerindeki vatandaşlarla buluştu. Seçer ayrıca, kamulaştırma sorunu nedeniyle vatandaşlara yıllarca mağduriyet yaşatan ancak yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Rıfat Uslu Caddesi’nde de incelemelerde bulundu.
“Bir belediyenin Cumhuriyet tarihinde bu bölgede yaptığı en büyük ihale”
Seçer, ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada, ön yeterlilik ihalesi yapılan Raylı Sistem Projesi'nden söz ederek, proje için, “Şu anda Avrupa’nın üçüncü büyük yatırımı Mersin Metrosu. Geleceği kurguluyoruz, geleceğin vizyonunu ortaya koyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Seçer, projenin Mersin için iyi bir yatırım olduğunu ve Mersin’de yaşayan 2 bine yakın işsize istihdam oluşturmasını beklediklerini kaydetti.
Mersin’i gelecekte çok iyi noktalara getireceklerini vurgulayan Seçer, “Uzun süredir 'olmaz, olamaz' dedikleri metro ihalesinin ilk ayağını yaptık. Listeyi gördüm, 28 firma katılmış. Cumhuriyet tarihinin Mersin’deki en büyük yatırımı ve ihalesi. Bir belediyenin Cumhuriyet tarihinde bu bölgede İstanbul, Ankara, İzmir’i ayrı tutuyorum, Hatay’a kadar bu bölgede yaptığı en büyük ihale. 13.4 kilometre yer altı raylı sistem, toplam 28 kilometre. Buraya da dokunacak ikinci etap. Şehir Hastanesi ve yeni otogara kadar gelecek. Diğer taraftan tramvay hattımız var, üniversiteye. Toplamda 28 kilometre. Şimdi ilk etabına çıktık” diye konuştu.
“Milyarlarca liralık bir yatırım için bu kadar rağbet varsa, demek ki Mersin iyi yolda”
İhaleye Türkiye’den ve dünya genelinden birçok saygın firmanın katıldığını belirten Seçer, “28 firma, 13 ortaklık halinde girmişler. Türkiye’nin en büyük, en değerli, en kaliteli, en muteber, dünyada iş yapan Türk firmaları ve uluslararası yabancı firmalar var bunların içinde. Ben bunu görünce dedim ki, demek ki Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Mersin dışından, Türkiye’den ve uluslararası alandan bakış muazzam. Milyarlarca liralık bir yatırım için eğer Mersin’e bu kadar rağbet varsa, bu kadar firma katılıyorsa, demek ki Mersin iyi yolda. Mersin Büyükşehir Belediyesi de iyi yolda. Bunlar acemi firmalar değil” şeklinde konuştu.
“Gelecek hafta katlı kavşak çalışmalarımız başlıyor”
Başkan Seçer, gelecek haftadan itibaren katlı kavşak çalışmalarına da başlayacaklarını kaydederek, “Gelecek hafta itibariyle bir KİK engeline takılmazsak ki, öyle görünmüyor, katlı kavşak yapımlarımız başlıyor. Trafiği rahatlatmak için Forum Katlı Kavşağı’ndan başlıyoruz. 4. çevreyolu çalışmalarımız başlıyor. 1.5 kilometrelik bir güzergah. Programımızda olan, Gözne Caddesi gibi birçok caddelerde yeni asfaltlama, kaldırım çalışmalarımız başlıyor” ifadelerine yer verdi.
“Biz güçlü işlerin adamıyız”
Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde artık tekerin dönmeye başladığını ve Mersin’de büyük hizmetleri başlatacaklarını belirtti. Zor işlerin üstesinden geleceklerini vurgulayan Seçer, “Biz güçlü işlerin adamıyız. Biz zor dönemlerin adamıyız. Kolay işi herkes yapar. Git kime verirsen ver yapar ama kriz yönetmek, zoru başarmak, yoktan var etmek her babayiğidin harcı değil. Mersin halkı onun için seçti bizi” dedi.
MESKİ’nin şu anda 27 noktada çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Seçer, Gözne’deki kanalizasyon sıkıntısına ve yaylalarda yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısına da değindi. Seçer, Gözne’nin kanalizasyon ve arıtma sıkıntısı için ay sonuna doğru ihale gerçekleştireceklerini ve 10 yıllarca bekleyen proje için adımların atılacağını belirtti.
“Sizin üzüldüğünüz yerde ben ağlarım”
Başkan Seçer, Çukurova ve Çavuşlu mahallelerinin sakinlerinden gelen talepleri de dinledi. Vatandaşlar, bölgeden Şehir Hastanesi’ne direkt ulaşım sağlayan toplu taşıma aracı bulmakta sıkıntı çektiklerini belirtti. Seçer, belediye otobüsleriyle sorunu çözeceklerini duyurdu. Gözne Caddesi’nden 209. Caddeye kadar birçok kaldırım ve yol talebini dinleyip çözüme kavuşturan Başkan Seçer, “Biz hizmet için geldik. Allah bilsin, her şeyimizi bir tarafa bıraktık. Varımız, yoğumuz, gecemiz, gündüzümüz Mersin, hizmet, belediye, vatandaşlarımız. Sizin üzüldüğünüz yerde ben ağlarım. Sizin ağladığınız yerde ben yataklara düşerim üzüntüden. Bu kadar kendimi bu işe adamışım” dedi.
Programın devamında Gözne ve Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Başkan Seçer, Yusuf Kılıç ve Mithat Toroğlu Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da buluştu. Başkan Seçer, göreve geldiklerinde ilk hizmetlerinin Mersin’e huzur getirmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye’nin doğusu, kuzeyi, güneyi, Orta Anadolu’su, Ege’si, Akdeniz’i. Her şeye rağmen kardeşçe yaşıyoruz burada. Mersin de bir küçük Türkiye. Türkiye’nin her tarafından insanlar var. Ama burada da kardeşçe yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı birinci görev, birinci hizmet buydu; bu kente huzuru getirdik.”
Başkan Seçer, Rıfat Uslu Caddesi üzerinde de incelemelerde bulundu. Kuvayi Milliye, Gözne ve Rıfat Uslu caddelerinin kesişim noktasında yıllardır kronik hale gelen trafik sorunu sona erdi. Yıllardır kamulaştırma sorunu nedeniyle yurttaşları mağdur eden caddeyi Mersin Büyükşehir Belediyesi, duble yol olarak hizmete açtı. Mahalle sakinleri inceleme esnasında çalışmalardan dolayı Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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