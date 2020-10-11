Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza ErdemliAyrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent mevkisinde meydana geldi. Elma toplamaktan dönen işçileri taşıyan midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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