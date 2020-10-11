Mersin'de patlama Boş bir arazide meydana gelen patlamada 1 kişi elinden yaralandı Patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı ses bombasının neden olduğu belirlendi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınındaki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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