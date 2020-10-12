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Mersin´de usta okçu 'kemankeşler' yetişiyor

DHA

Mersin´de usta okçu 'kemankeşler' yetişiyor


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de geleneksel Türk okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılması için kemankeş adı verilen eğiticiler yetiştiriliyor.
Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü´nün desteğiyle geleneksel Türk okçuluğu eğiticileri yetiştiriliyor. Karacailyas spor sahasında düzenlenen 8 gün sürecek 64 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, yazılı ve mülakat sınavına girecek. Başarılı olanlar Geleneksel Türk Okçuluğu Eğiticisi, kemankeş olma hakkını elde edecek.
Geleneksel Okçuluk Eğiticisi ve Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas, sadece geleneksel okçuluğun atış talimini öğretmenin yanı sıra tarihten süzülerek gelen bir geleneğin de yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi. Geleneksel Türk Okçuluğu Eğiticilerin Eğitimi Programı kapsamında birçok farklı ilden başvurunun olduğunu kaydeden Nas, burada verilen eğitimle, ülke genelinde geleneksel okçuluk kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunacaklarını kaydetti. Nas, eğitim boyunca kursiyerlere aynı zamanda, okçuluk tarihi, okçuluk ve hadis, okçuluk ve tasavvuf gibi derslerinde verildiğini kaydetti.
Kursa katılan 2 çocuk annesi öğretmen Ayşe Ağoğlu ise "Mesleğimin gereği yeni nesillere geleneksel sporumuzu öğretmek ve pandemi dönemini değerlendirmek için kursa katıldım. Hocamızın eşliğinde açık hava geleneksel okçuluk derslerimizi alıyoruz. Tüm meslek gruplarından arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Okçuluk sporunu geçmişte hobi olarak yapan bilişim uzmanı Ömer Baş da, "Geleneksel okçuluk sporunu öğrenmek ve gelecek nesillere aktarmak için kursa katıldım" diye konuştu.
Kursa Adana´dan katılan fen bilimleri öğretmeni Derya Kurtoğlu ise geleneksel okçuluğu genç nesillere aktarmak için 8 gün sürecek eğitime katıldığını söyledi.
Farklı illerden de katılımcının olduğu programda 15 kursiyer, 64 saat boyunca alacağı eğitim sonunda girecekleri yazılı ve uygulama sınavında başarılı olmaları halinde Geleneksel Türk Okçuluğu Eğiticisi kemankeş belgesini almaya hak kazanmış olacak.DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-10-12 08:58:16

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