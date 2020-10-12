Silifke’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri bir otomobili takibe aldı. Aracı D400 karayolunda durduran ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen A.A ve S.Y’i gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde 11 adet Captagon, 2 adet extacy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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