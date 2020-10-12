Kepçeli yavru köpek kurtarma operasyonu Deniz suyunun yükseldiği kayalıkta ölümle burun buruna gelen yavru köpek 3 saat süren kepçeli operasyonla son anda kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir anne köpeğin deniz suyunun yükseldiği mendirekteki kayalıklarda mahsur kalan yavrusu, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kepçeli operasyonla kurtarıldı.

Aksaray'dan Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatile gelen Mehmet Yavaş, bir köpeğin mendirekteki kayalıklarda garip hareketler yaparak bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark etti. Dalgalarla deniz suyunun yükselmeye başladığı kayalığa yaklaştığında bir yavru köpek sesi duyan duyarlı vatandaş yavru köpeğin kurtarılması için itfaiyeyi aradı.

Kayalığa gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Gurup Amirliği ekipleri, dev kayaların bulunduğu mendirekte yavru köpeği kurtarmak için kepçe ile operasyon başlattı. 3 saat süren operasyon sonunda yavru köpek deniz suyuyla kuma gömülmeden kurtarıldı.



'Bunda bir iş var' dediler, köpeğin sesini duydular

Anne köpeğin hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştığını düşündüklerini belirten Mehmet Yavaş, "Eşimle, çocuklarla plaja gelmiştik. Bir köpeğin sürekli kayalıklara gidip geldiğini gördük. Bunda bir iş var, yavrusu mu var, ne var diyerek kayalığa gittik. Gidip bakınca yavrusu olduğunu anladık. Oradan bir yavru sesi geliyordu. Hemen itfaiyeye haber verdik" dedi.



3 saat süren kepçeli operasyonla kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini anlatan Yavaş, "23 saat süren bir çalışma sonucunda yavru köpek kurtarıldı. Yavru köpeği annesine kavuşturduk. Köpek gelen dalgalar sebebiyle kumun altına girmiş. 23 dakika daha ulaşamasaydık yavru köpeği kaybedebilirdik" diye konuştu.



Yavru köpek vatandaşların yardımıyla emzirildi

Anne köpek ve yavrusu yazlık site sakini hayvan severler tarafından sahiplenildi. Küçük yavru hayvan severlerin yardımıyla emzirildi.

Anne köpeğin daha önce de çeşitli sebeplerle yavrularını kaybettiğini ve kayalıklara sığındığını dile getiren hayvan severler diğer yavruların ise dalgalara kapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

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