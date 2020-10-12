Uyuşturucu alışverişine suç üstü

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satan 2 kişiyi suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, torbacı diye tabir edilen 1 şahsın temin ettiği uyuşturucu maddelerini il merkezinde sattığını tespit etti. Bunun üzerine şahsı izlemeye alan ekipler, şüphelinin uyuşturucu maddelerini temin ettiği kişiyi de belirledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen 2 kişiyi yaptıkları operasyonla suç üstü yaparak gözaltına aldı. Şahısların otomobil ve ikametlerinde yapılan aramalarda 416 Captagon uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 3 bin 150 Euro ve 3 bin 260 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahsın, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.