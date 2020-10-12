Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyespor, Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, 2 haftalık mağlubiyetin faturasını Ceyhun Yıldızoğlu'na kesti. Dün 8981 Beşiktaş'a kaybedilen maçın ardından konuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. "Teşekkürler Ceyhun Yıldızoğlu" başlığıyla paylaşılan açıklamada, "Kulübümüz baş antrenörümüz Ceyhun Yıldızoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak, yollarını ayırma kararı almıştır. 20182019 sezonundan beri birlikte çalıştığımız, bu süreçte Avrupa'da ve ligdeki önemli başarılarımızda takımımıza büyük emekleri olan Ceyhun Yıldızoğlu'na Çukurova Basketbol organizasyonu olarak teşekkürlerimize sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de Ceyhun Yıldızoğlu için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.