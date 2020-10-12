Karacaoğlan Göletine ilk kazma vuruldu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin’in Erdemli ilçesinde 4 bin 850 dekarlık alanın sulama suyunu karşılayacak Karacaoğlan Göletinin inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin’e yatırımların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, DSİ’nin Mersin’e yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği ifade edildi. Mersin’de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, “Mersin ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye ve Mersinli vatandaşlarımızın olası taşkın zararlarından korunmasına devam ediyoruz” denildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Mersin’in Erdemli ilçesinde çalışmalarına başlanan Karacaoğlan Göleti ile ilgili bilgi verdi. Genel Müdür Yıldız, “Mersinli çiftçi kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda MersinErdemli Karacaoğlan Göleti İnşaatı çalışmalarına başlamış olduğumuzu büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Mersin ili Erdemli ilçesi Sinap Mahallesinin kuzeybatısında, Karacaoğlan Deresi üzerinde inşa edeceğimiz gölet, talvegden 30 metre yüksekliğinde ve 330 metre kret uzunluğuna sahip olarak tamamlanacaktır. Göletin gövde dolgusu, merkezi kil çekirdekli homojen dolgu tipinde tamamlanacak ve enjeksiyon imalatları, dolusavak yapısı, dipsavak yapısı (vana odası imalatları) yapılacaktır” dedi.

Gölet inşa çalışmalarında, dolusavak sıyırma kazılarına başlandığını, dolusavak yapısının, hava şartlarının çalışmaya elverişli gitmesi halinde 2020 yılında tamamlanacağını kaydeden Yıldız, “Sulama sahası, Erdemli ilçesi Doğusandal, Elvanlı, Hacıhalilarpaç, Karayakup, Sarıyer, Sıraç, Sinap mahallelerine ait tarım arazilerinin 4 bin 850 dekarlık kısmını kapsamakta olup tam developman durumunda 2020 yılı birim fiyatları ile dekar başına 2 bin 220 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 9 milyon 700 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

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