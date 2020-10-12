Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, yapılan çalışma sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 416 captagon, 10 gram kubar esrar, 3 bin 150 euro ve 3 bin 620 TL para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-10-12 12:03:59



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