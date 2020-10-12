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Dinçer: “Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok” Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, Mersin’in acilen modern bir sanayi sitesi yerleşkesine ihtiyacı olduğunu belirterek, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarını göreve çağırdı

İHA

Dinçer: “Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok” Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, Mersin’in acilen modern bir sanayi sitesi yerleşkesine ihtiyacı olduğunu belirterek, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarını göreve çağırdı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin’in acilen modern bir sanayi sitesi yerleşkesine ihtiyacı olduğunu belirterek, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarını göreve çağırdı. Dinçer, “Mersin’in modern sanayi sitesi yerleşkesine kavuşmasının zamanı gelip geçiyor. Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok” dedi.
Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, bir açıklama yaparak, Mersin’in sanayi sitesi sorununa dikkat çekti. Kent merkezinde kangren haline gelen sanayi sitesi sorununun mutlak suretle çözülmesi gerektiğini belirten Dinçer, mahalle aralarında, apartman altlarında dağınık ve plansız şekilde hizmet veren imalatçı ve tamirci işletmelerinin insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine neden olduğunu vurguladı. Dinçer, “Sanayi esnafımız artık bünyesinde arge merkezi, iş geliştirme merkezi, mesleki eğitim okulu, toplantı ve fuar alanları, sosyal ve sağlık tesisleri bir arada bulunan modern ve çağdaş sanayi yerleşkelerinde hizmet vermek istiyor” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 76’sı apartman altlarında faaliyet yürütüyor”
Mersin’in sanayi sitesi fakiri bir kent olduğunu, bu makus kaderi kırmak adına yerel ve genel idare temsilcilerinden feryatlarına kulak vermelerini beklediklerini kaydeden Dinçer, “Kent ticaretinin ve sanayisinin gelişimi, çevre ve insan sağlığının korunması, kent içerisinde, mahalle aralarında ve apartman altlarında tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın acilen planlı, düzenli ve modern sanayi sitesi alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün kentimizde imalat ve tamirat alanlarında mal ve hizmet üreten esnaf ve sanatkarlarımızın yüzde 76’sı kent içerisinde apartman altlarında, mahalle aralarında tehlikeli ve çok tehlikeli mesleki faaliyet alanlarında çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen, modern çalışma koşullarından uzak bir şekilde faaliyet yürütmektedir” diye konuştu.
Mersin’de matbaacı, mermerci, mobilyacı, otomotiv bakım ve tamirciliği, boyacılığı, kaportacılık, elektrikçilik, lastikçi, kaynakçı, demirci, hurdacı, geri dönüşümcü, tekstil ve konfeksiyon meslek dallarında hizmet veren 5 bin 467 esnaf sanatkardan bin 358’inin Mersin Sanayi Sitesi, Tırmıl Sanayi Sitesi, Mezitli Sanayi Sitesi, Toroslar Sanayi Sitesinde; 4 bin 109 esnaf sanatkarın ise sanayi sitesi dışında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Başkan Dinçer, “Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine üye olan işletmelerce küçük sanayi sitesi için ihtiyaç duyulan işyeri sayısı 4 bin 109’dur. Bu sanayi sitesi alanında işyeri büyüklükleri 200bin metrekare arasında olup, ihtiyaç duyulan parsel alanı net 1 milyon 643 bin 600 metrekaredir. Sanayi sitesinde yol, otopark ve sosyal tesisler için gereken toplam alan ise 3 milyon 287 bin 200 metrekaredir” dedi.

“Verdiğimiz mücadelede yerel idarelerce yüz üstü bırakıldık”
Kentteki mevcut sanayi sitelerinin ihtiyaca cevap veremediğinin altını çizen Dinçer, şunları söyledi:
“Eski Mersin olarak bilinen Akdeniz’de biri 1970’li yıllarda yapılmış, ancak şehrin merkezinde kalmış, artık günümüz şartlarında üretim için optimum bir ölçek oluşturmayan, yapı olarak da küçük ve eski yapılardan oluşan sanayi sitesi ile Tırmıl Sanayi Sitesi haricinde sanayi sitemiz yok. Mersin hızla büyüyor, kentimize mevcut sanayi siteleri artık yakışmıyor. Bugün komşu illerimize bakacak olursak hepsi sanayi sitesi zengini. Küçük sanayi sitelerinin harici organize sanayi siteleri almış başını gidiyor. Biz ise hala kentimize sanayi sitesi kazandırma kavgasındayız ve bu kavgamızda da yalnız bırakılıyoruz Şehrimizin içerisinde mal ve hizmet üretmeye çalışan esnaf ve sanatkar teşkilatımıza modern, teknik ve altyapı kapasitesi gelişmiş küçük sanayi siteleri yapılması için her türlü girişim, müracaat, araştırma ve başvuru yapılmıştır. Bu başvurularımız sonucu Toroslar bölgesinde dönemin valisi tarafından sanayi sitesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 2 bin 500 dönüm arazi üzülerek söylüyoruz ki, yine dönemin yerel idarecileri ve meclis üyelerince konut alanına çevrildi. Kentimize modern sanayi sitesi kurulması için verdiğimiz mücadelede yerel idarelerce yüz üstü bırakıldık.”

“Yer gösterin diyoruz ama sözümüzü dinleyen yok”
Kentlerin yapılanmasında, planlanmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Başkan Dinçer, “Hemen yanı başımızdaki Konya, Gaziantep, Kayseri, Niğde gibi iller, sanayi sitelerinde, organize sanayi sitelerinde aldı başını gitti. Buradaki yerel idareler modern sanayi siteleri kurulması için imalatçı/tamirci esnafına ücretsiz yer tahsis ediyor. Diyor ki, ‘Alın size arsa, mahalle aralarından, apartman altlarından, bodrumlardan çıkın halkımıza modern yerlerde hizmet verin.’ Bizler ise burada yerel idarelere ‘Biz büyümek istiyoruz, modern yerlerde hizmet vermek istiyoruz, bize yer gösterin diyoruz’ ama maalesef sözümüzü dinleyen yok. Bazı yerlerde ise yerel idareler bizlere arsaları en yüksek fiyattan satmanın hesabı yapılıyor. Bu durum bizleri çok üzüyor” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir ve alt birim belediye başkanlarımızı göreve davet ediyoruz”
Mersin’in acilen 5 bin iş yeri kapasiteli ihtisas sanayi sitelerine ihtiyacı olduğunu belirten Dinçer, “Mersin’in modern sanayi sitesi yerleşkesine kavuşmasının zamanı gelip geçiyor. Artık bir gün kaybına dahi tahammülümüz yok. Büyükşehir ve alt birim belediye başkanlarımızı bu konuda göreve davet ediyoruz. Yine yerel ve genel idareler bir an önce bu konuya duyarlılık gösterip, arazi konusunda gereken araştırma, incelemeleri yapmalı, kent planında sanayi sitesi olarak yer belirlemelidir. İlimize yapılacak bir modern sanayi sitesi, hem hizmet kalitesi ve kapasitesini arttıracak hem de istihdama olan katkıyı arttıracaktır. Her zaman söylüyoruz, kalkınmanın rotası sanayidir ve sanayi siteleri bulundukları bölgeye ivme kazandırır. İlimize kazandırılacak bir sanayi yerleşkesinin bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştüreceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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